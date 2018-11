Nagold Nagold stimmt auf den Advent ein

Da die städtischen Brunnen auch in den vergangenen Jahren schon die beliebtesten Fotomotive waren, wollte man ihre besondere Stellung diesmal zusätzlich unterstreichen, erklärt Bierig. Unter dem Hashtag "#nagoldleuchtet" soll die Veranstaltung auch in die sozialen Kanäle getragen werden.

Etwa 8000 Besucher werden erwartet

Rund 8000 Menschen erwartet die City-Managerin am Freitag in der Stadt. Ob das gelingen kann, hängt stark vom Wetter ab, gibt Bierig zu bedenken: "Niederschlag erschwert die Anreise und trübt die Stimmung." Die Stadt ist jedenfalls vorbereitet: Ein zusätzliches Parkleitsystem soll den Weg zum nächsten Parkplatz erleichtern. Zusätzlich zu den Parkhäusern und Tiefgaragen stehen die Parkplätze am Berufsschulzentrum, am Teufel-Areal, sowie in der Calwer Straße und am Bahnhof zur Verfügung. Der City-Bus verkehrt am Tag der Lichternacht ab 13 Uhr nicht mehr.

Licht spielt auch am 1. Dezember eine herausragende Rolle. Traditionell findet am Tag nach der Lichternacht der Nagolder Laternenumzug statt. Die Stadt lädt zur Stromspar-Variante des Lichterfestes alle Kinder, Eltern, Verwandte und Freunde ein. Oberbürgermeister Jürgen Großmann höchstpersönlich wird den Zug durch die Stadt anführen und vom Musikverein Lyra Iselshausen musikalisch begleitet werden. Der Umzug endet am Rathaus mit Bewirtung und einer Show des Jongleurs "Willi".

Noch eine weitere Besonderheit halten die Nagolder Geschäfte in der Weihnachtszeit für ihre Kundschaft bereit. Um den Besuchern der Eisbahn beim anschließenden Einkauf in teilnehmenden Nagolder Geschäften eine Freude zu bereiten, hat sich der Werbering etwas ausgedacht: Bei Vorzeigen des Einlassbands an der Kasse, erhält der Kunde eine limitierte Nagolder Christbaumkugel kostenlos dazu. "Es lohnt sich definitiv diese Kugel zu sammeln, weil wir auch in den kommenden Jahren eine Nagolder Spezialanfertigung ausgeben wollen", verrät Bierig. Auf den Weihnachtskugeln sollen jeweils vorne die Jahreszahl und der Schriftzug "Nagolder Weihnachtszauber" und hinten ein markantes Nagolder Gebäude abgebildet sein. In diesem Jahr ist auf der weiß-goldenen Christbaumkugel die Burg Hohennagold zu sehen.

Lichternacht:

Freitag, 30. November, 17 bis 24 Uhr in der Nagolder Innenstadt

Laternenumzug:

Samstag, 1. Dezember, 17 Uhr, Treffpunkt am Vorstadtplatz