Nagold Mittelaltermarkt bei heißen Sommertemperaturen

Nagold - Bei sommerlichen Temperaturen zog es am Samstag zahlreiche Besucher auf den Mittelaltermarkt in Nagold. Auch bei diesem Markt gab es wieder allerhand zu entdecken, Lagerleben vergangener Zeit live vor Augen. Auf dem Markt konnte man schöne Dinge kaufen und für den Magen wurde auch so einiges in den Topf gelegt.