Nagold Mitglied will gegen Fitnessstudio-Beiträge klagen

Ismet Travaci hält eine Rechnung in der Hand. Fast 100 Euro muss er nachbezahlen - die Beiträge für April und Mai, die halbjährliche Servicepauschale sowie fünfmal Mahngebühr. "Ich habe mich nach der Schließung des Fitnessstudios auf der Clever Fit-Website über die Regeln in Kenntnis gesetzt", sagt Ismet Travaci. Demnach konnten Kunden die April- und Mai-Beiträge bezahlen und diese später gutgeschrieben bekommen. Dies sei aber optional gewesen, ist sich Travaci sicher. Deshalb habe er nicht bezahlt. "Ich habe schließlich eigene Kosten, die ich tragen muss. Ich bin in Kurzarbeit, wie soll ich das bezahlen?"

Mitglieder können Beiträge als Gutschrift nutzen