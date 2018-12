Nagold Mit Freude erfüllte Botschaft

"Willkommen Weihnachtszeit, willkommen" – diese mit Freude erfüllte Botschaft ertönte in den Lobhymnen auf den Neugeborenen in einer breiten Dynamik- und Gefühlsskala von den zarten, glockenartigen Chor-Zusammenklängen bis zur Kühnheit der mit Dissonanzen versetzten Akkorde. Die konturklaren und tragenden Stimmen der Solistinnen Ruth Elsäßer (Sopran) und Maria Kalmbach (Alt) besangen die Schönheit der Schöpfung in einem Duett zum zarten Harfenspiel von Birke Falkenroth, die ihre niveauvolle Technik und musikalische Sensibilität mehrmals in solistischen Konzertteilen zum Ausdruck brachte.

Stets behielt die Leiterin Kalmbach Kontrolle über den großen Aufführungsapparat, dirigierte präzise und mit variabler Gestik.

Die über 30 Sängerinnen und Sänger aus Baden-Württemberg und "von überall" – so Kalmbach – schöpfen ihre hohe Motivation aus der Liebe zum Chorgesang, welche sie überwiegend aus den Jugendchören der Region mitgenommen hatten und die sie motiviert, ambitionierte Projekte zu verwirklichen und wie neulich in Mühlacker und in Nagold auf hohem Niveau vorzustellen.

Erst nach einer längeren Schweigepause bekam der Remigius-Kammerchor den verdienten, lang anhaltenden Applaus und schloss seine Top-Leistung mit einer Zugabe ab.