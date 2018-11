Nagold Melodien beflügeln die Fantasie

Nagold. "I pini della Via Appia" aus der symphonischen Dichtung "Pini die Roma" von Ottorino Respighi war dieses klassische Stück. Bereits in diesem mit Farbenpracht und unterschwelligen Emotionen gefüllten Werk kündigten sich die Hauptmerkmale der klanglichen Varietät des Orchesters an. Ähnlich dem Ravelschen "Bolero" wanderte das Hauptthema auf dem Hintergrund des gleichmäßigen "Schritt- Motivs" selektiv und in konstant aufsteigender Dynamik durch verschiedene Instrumenten-Gruppen, um im Finale bis zu einem monumentalen Fortissimo anzuschwellen. Nach dieser Superleistung ging die über 40-köpfige Kapelle mit demselben Elan und prägender Klang-Sensibilität zur leichteren Kost der gegenwärtigen Komponisten über.

Da zu jedem Programmpunkt passende Impressionen auf der Leinwand erschienen, beflügelten sie die Fantasie der Zuhörer, und auch in nachfolgenden Kompositionen lief die Vorstellungskraft auf Hochtouren, wie in der vertonten Legende vom Kampf des Erzengel Michael gegen den Drachen "The Saint and the City" von Jacob de Haan.

Imaginäre Welt taucht auf