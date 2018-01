Nagold Mega-Projekt des Hospiz-Vereins beginnt

"Nächste Woche trifft sich die Arbeitsgruppe, um über die Auftragsvergabe für die notwendigen Abbrucharbeiten zu entscheiden", berichtet Barbara Fischer, Vorsitzende des Nagolder Hospiz-Vereins. Der Beginn der Abbrucharbeiten soll dann zeitnah beginnen, möglichst eben noch diesen Monat, spätestens Anfang Februar.

Vorher, nämlich ebenfalls in der nächsten Woche, sollen aber noch die farbigen Schmuckfenster des bisherigen katholischen Gemeindezentrums St. Michael, an dessen Stelle das stationäre Hospiz bekanntlich entstehen wird, ausgebaut und gesichert werden. Ein Teil dieser Fenster werde im künftigen "Raum der Stille" des Hospizes eingebaut werden, "aber nicht alle", wie Barbara Fischer erläutert. Das gehe aus Platzgründen nicht, da der als Mehrzweckraum gedachte "Raum der Stille" natürlich sehr viel kleiner ausfallen werde als der bisherige Kirchenraum von St. Michael. Aber es sei sichergestellt, dass alle künstlerisch gestalteten Fenster des im September vergangenen Jahres profanierten Gotteshauses erhalten bleiben. "Was für den Neubau nicht Verwendung findet, geht nach Bad Waldsee" – zum Sitz der St. Elisabeth-Stiftung, dem künftigen Träger und Bauherren des stationären Hospizes in Nagold – "wo sie eingelagert werden." Bis dann auch alle weiteren Fenster einer neuen, anderweitigen Verwendung zugeführt werden können.

Bereits ausgebaut und auch schon wieder am neuen Standort eingeweiht ist die alte Orgel von St. Michael. Sie hat eine neue Heimat in der Liebfrauenkirche in Wildberg gefunden. Viele der früheren Möbel und Einrichtungsgegenstände von St. Michael wie Stühle und Tische hätten zudem in der Kernenschule und dem Kindergarten im Kernen eine weitere Verwendung gefunden. Was dort nicht gebraucht wurde, habe sich Hans Wycisk aus Hochdorf für sein Schulprojekt im nigerianischen Ugwuaku gesichert – und es bereits per Container verladen und auf die Reise geschickt. "Es gibt und gab in St. Michael nichts, was nicht hätte weiter verwendet werden können." Nichts habe man dort wirklich wegschmeißen müssen.