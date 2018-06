Nagold Magische Badewanne als Inspiration

Die Kinder klebten an seinen Lippen, als er zu erzählen begann von seinen zahlreichen Abenteuern in diesem fernen Land, zu dem er Bilder mitgebracht hatte und den Schülern auch erzählte, wie die armen indischen Kinder, die kein Geld für einen Schulbesuch haben, in Steinbrüchen Steine klein klopfen müssen und dafür nach 12 Stunden Arbeit gerade mal 50 Cent bekommen. Die Grundschüler von Iselshausen reagierten entsetzt und konnten sich das gar nicht vorstellen.

Sich einmal als Maharadscha fühlen

Tino hatte auch einen geheimnisvollen Koffer mitgebracht, aus dem er seine in Indien erworbenen Schätze verwahrt und sie nach und nach vorführt. Zum Vorschein kommen dabei eine indische Hochzeitsjacke, genannt Sherwani, ein Turban sowie ein Säbel und Halbedelsteine. Während er den eleganten weißen Sherwani selbst vorführte, durften die Schüler den schicken roten Turban auf den Kopf setzen und sich als Maharani und Maharadscha fühlen.

Spannend und sehr unterhaltsam erzählte der Autor aus seinem Buch und ließ den Schülern genügend Raum für Fragen, die er alle beantwortete. So wollten die Kinder wissen, wann er denn seine Bücher schreibe, worauf Tino erklärte, dass er das abends zuhause in der mit Schaum gefüllten "magischen" Badewanne macht. Hier liegt nicht nur ein Block mit Stift für seine kreativen Ideen bereit, auch ein Glas Milch und Schokolade dürfen beim Schreiben nicht fehlen. Anschließend tippt er die Ideen als Geschichte in seinen PC. Bis ein Buch fertiggeschrieben ist, vergeht in der Regel ein ganzes Jahr.

Momentan spielt er mit dem Gedanken, ein Buch für Erwachsene zu schreiben. Auf die Frage, welches sein Lieblingsbuch sei, antwortet Tino mit "Pippi Langstrumpf", was aber nicht von ihm geschrieben wurde, sondern von Astrid Lindgren. Bei seinen eigenen Büchern ist es "Der Elefant im Klassenzimmer", weil er das selbst erlebt hat, während seine anderen Bücher, die in zwölf Sprachen übersetzt wurden und in der ganzen Welt verbreitet sind, seiner Fantasie entsprungen sind.

Momentan fehlt dem Autor jedoch die Muse, um an einem neuen Buch zu schreiben, weil er in diesem Jahr auf über 200 Lesungen in ganz Deutschland unterwegs ist und ihn Hotelzimmer nicht zum Schreiben inspirieren.