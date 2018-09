Nagold Lese-Omas und -Opas sind aktueller denn je

Lebhafte Diskussion geführt

Seit 2005 gibt es dieses Angebot des Stadtseniorenrats in Nagold, das mit dem Oberen Steinberg begann und inzwischen in vielen, vor allem kirchlichen Kindergärten praktiziert wird.

Denn zum Vorlesen fehlt in der heutigen Zeit, in der oft beide Eltern berufstätig sind, häufig die Zeit. Die lebhafte Diskussion darüber, ob bei den zahlreichen Kursen, mit denen die Kinder heute beschäftigt werden, dieses Vorlesen noch sinnvoll und zeitgemäß ist, wurde von allen Beteiligten kritisch hinterfragt, aber sehr positiv und bei der heutigen Sprachsituation als aktueller denn je erachtet. So werden die Lese-Omas und -Opas auch weiter ihre Geschichten erzählen.