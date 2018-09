Nagold Kostenloser Nagolder Citybus fährt wohl nur noch bis 2020

Nagold. In der Mittagspause schnell aus der Innenstadt zum Media Markt in die Haiterbacher Straße oder zu Aldi in die Calwer Straße und wieder zurück – und zwar ohne Auto und ohne langen Fußmarsch. Das ist in Nagold seit 2010 möglich. Seit acht Jahren verkehrt auf der Linie 500 der Nagolder City-Bus zwischen dem Einkaufszentrum im Iselshauser Tal, dem ZOB und dem Reinhold-Fleckenstein Stadion. Auf Zuruf nimmt der Bus auch auf der Marktstraße Passagiere mit oder lässt sie aussteigen. Die Kosten dafür übernimmt die Stadt und ermöglicht damit einen für die Kunden kostenlosen Innenstadt-Shuttle.