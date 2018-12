Nagold Klinikverbund trennt sich von Chirurgie-Chefarzt

Im Detail soll es um "Ungereimtheiten bei der Dokumentation von Operationen" gehen, die der Chefarzt selbst am Klinikum Nagold ausgeführt haben soll, so der medizinische Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest, Jörg Noetzel, in einem Hintergrundgespräch mit dieser Zeitung. In einer parallel dazu verteilten schriftlichen Erklärung heißt es, der Klinikverbund Südwest lege im Sinne seiner Patienten "sehr hohe Qualitätsstandards an die Behandlungs-, aber auch Dokumentationsqualität" an.

Um diese Qualität dauerhaft zu sichern, sei ein "offener, transparenter Umgang in der Nachbetrachtung und Analyse von Fällen" unabdingbar. Die Basis dafür seien wiederum "akkurat geführte Patientenakten inklusive der zugehörigen OP-Berichte". Gerade von der obersten medizinischen Führungsebene werde daher "ein maximales Maß an Sorgsamkeit und Kooperation erwartet". Aufgrund der aktuellen Sachlage hätten sich bezüglich der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Chefarzt der Chirurgie, der seit Anfang 2015 an der Nagolder Klinik beschäftigt war, "unüberbrückbare Differenzen gebildet", so dass sich die Geschäftsführung in enger Abstimmung mit den Nagolder Chefarztkollegen gezwungen gesehen habe, "den Weg der Trennung zu gehen". Sowohl der Betriebsrat als auch der Aufsichtsrat der Kreiskliniken Calw gGmbH hätten sich bereits in Sondersitzungen einvernehmlich für dieses Vorgehen ausgesprochen.

Ein Gütetermin ist bereits terminiert