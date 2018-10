Nagold Kein Nachfolger für Hausarztpraxis

Wiedmann: "Für die Patienten tut es mir sehr leid, es fällt mir so schwer."

Wiedmann kennt seine langjährigen Patienten in- und auswendig: Geburtsdaten, Krankheitsverläufe, Privates, die Sorgen und Probleme – das alles könne er sich sehr gut merken. "Für manche Sachen muss ich gar nicht in die Krankenakte schauen." Und das schätzten auch seine Patienten. "Das Persönliche, die Beziehungen und das große Vertrauen, das mir meine Patienten schenken, hat sich in Jahrzehnten aufgebaut", so Wiedmann. "Für die Patienten tut es mir sehr leid, es fällt mir so schwer."

Seine Patienten werden nun bei anderen Hausärzten unterkommen müssen. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren insgesamt vier Nagolder Allgemeinmediziner ohne Nachfolger in den Ruhestand gegangen sind, sehe die ärztliche Versorgung in Nagold und Umgebung schlecht aus. "Ich bin allen Kollegen dankbar, die diese große Menge an Patienten aufnehmen", so Wiedmann. Doch gerade für Dinge wie Hausbesuche bleibe bei zunehmendem Patientenstrom, verteilt auf immer weniger Schultern keine Zeit mehr, die Wartezeiten für Termine werden immer länger. "Meine Kollegen werden das nicht stemmen können", meint Wiedmann, vor allem, wenn in den kommenden Jahren weitere Ärzte in den Ruhestand gehen werden.

Einen Nachfolger hat Wiedmann trotz intensiver Bemühungen nicht finden können. "Ein Hausarzt ist ein Einzelkämpfer", erklärt er. Er führt ein kleines Unternehmen mit allen finanziellen Risiken. Einen klaren Feierabend gebe es nicht, das Privatleben stehe bei Wochenend- und Nachtdiensten oft hinten an. "Das Einzelkämpfertum ist nicht mehr gewünscht", resümiert Wiedmann. Auch der Verdienst spiele eine Rolle, vor allem wenn die Schweiz oder Stellen in der Industrie locken.

"Was nach dem Ruhestand kommt, wird sich zeigen", so Wiedmann. Es gebe Anzeichen, dass er der Medizin auch in Zukunft nicht ganz fern bleiben wird. Doch in erster Linie möchte er sich seinem großen Hobby intensiver widmen: Der theoretischen Physik. Bevor Wiedmann in Tübingen Medizin studierte, schlug er eine Laufbahn in der Physik ein. Auch heute noch besucht er Vorlesungen an der Universität Tübingen und beschäftigt sich im Internet mit physikalischen Problemstellungen. Außerdem möchte der gebürtige Oberländer, der damals wegen seiner Frau Ilselore nach Nagold zog, im Ruhestand verstärkt Laufen gehen und Klavier spielen.

Wenn Wiedmann zum Jahresende seine Praxis aufgibt, "dann geht nicht nur ein weiterer Hausarzt verloren, sondern auch jede Form der Individualität", findet er. Denn seine Patienten fühlten sich in seiner Praxis Zuhause, wie sie ihm vor allem nach Bekanntwerden seiner Praxisschließung sagten. Das liegt nicht zuletzt auch an seinen drei Arzthelferinnen, die seit Jahren in seiner Praxis arbeiten. Eine von ihnen kümmerte sich bereits bei Wiedmanns Vorgänger, seit nunmehr 45 Jahren, um die Patienten.

Viele von ihnen kennt Wiedmann noch aus seiner Zeit als angestellter Praxisnachfolger von Dr. Wuchter. "Mit den Patienten in meiner Praxis bin ich alt geworden."