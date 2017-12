Nagold Kälte und Glühwein sorgen für Flair

Ziel ist in Nagold immer die gelungene Mischung von Kunsthandwerk, Vereinen und Schulen, von denen die Hütten beschickt werden. Denn der Weihnachtsmarkt soll kein reiner Fressmarkt sein "Die Mischung stimmt und wir haben wieder mehr Händler als Bewirter", erklärte Zeiler. Stimmig war das Konzept – wobei besonders das Kinderweihnachtsdörfle mit lebendiger Krippe, Bastelprogramm, Vorlesungen und Eisstockschießen gut ankam. Die musikalischen Darbietungen waren auf zwei Standorte verteilt – in diesem Bereich will man aber nachjustieren.

Natürlich spielte die Nagolder Prominenz an der Drehorgel für einen guten Zweck – zu Gunsten des Stationären Hospizes in Nagold. Der Erlös der Back-Aktion "Engel für Nagold" fließt dieses Mal ebenfalls in das Hospiz-Projekt im Kernen.