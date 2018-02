Nagold Kabarettist blickt auf das Jahr zurück

Würden sich zwei Planeten unterhalten, wäre der Homo sapiens für sie eine Krankheit, die sie befällt

Beim Gedanken an 2017 und den neuen Präsidenten der USA schlug Jörg die Handfläche gegen die Stirn. Als er an die Rückkehr des Wolfes dachte, fragte er sich, ob die Menschen im Schwarzwald nicht ein bisschen zu empfindlich sind. Das Entsetzen war ihm anzumerken, als er von einem Mordfall berichtete, für den sich die Täter ein Vorbild am Fernsehprogramm genommen haben.

Ein Lachen wäre definitiv fehl am Platz gewesen, während Mike Jörg von einer Rentnerin sprach, die für ihren geplanten Suizid zunächst verschiedene selbstgewonnene Gifte an ihren Mitbewohnern im Seniorenheim testete. Was Gaffen anrichten, wie es Ersthilfe erschweren oder die Menschen zum Filmen statt zum Einschreiten verleiten kann, ließ so manchen einmal tief und schwer atmen.

Würden sich zwei Planeten unterhalten, wäre der Homo sapiens für sie eine Krankheit, die sie befällt. Und von uns gibt es viele, rund 7,6 Milliarden. Wären die Menschen Karnickel, "hätte schon lange einer Gift ausgelegt", schätzte Mike Jörg. "Was ist los mit dem Homo sapiens? Fehlt uns die Kraft oder die Fantasie, um um die Zukunft zu kämpfen?" Ernste Fragen, die der Kabarettist aufwarf. Doch was tun?

Jörg gab Beispiele aus dem Tierreich, bei denen Optimisten wesentlich länger in ausweglosen Situationen durchhielten. Ein Frosch, der in Milch zu ertrinken drohte, rettete sich, weil er in der Hoffnung, der Bauer käme ihm zu Hilfe, lange genug strampelte, dass er unter sich plötzlich Butter hatte. Und mit dieser Botschaft schickte Mike Jörg sein überwältigtes, beeindrucktes und zum Schluss auch kräftig applaudierendes Publikum nach Hause: "Irgendwas hilft uns immer."