Nagold Interesse an Wohnraum ungebrochen

Nagold. Hoch ragt der Rohbau in den winterlichen Himmel. Am Riedbrunnen entstehen gleich vier Wohnhäuser parallel – bei zweien steht nun der Rohbau. Das wurde mit dem traditionellen Richtfest gefeiert, Steak und Rote vom Grill inklusive. Die ließ sich Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann auch schmecken. Allerdings erst nachdem er den Bau persönlich begutachtet hatte. Er ließ sich vom Dachgeschoss bis zur Tiefgarage alles zeigen und meinte: "Das Interesse an Wohnungen ist in Nagold ungebrochen und wir wollen dem natürlich gerecht werden. Dieses Projekt ist gerade wegen dem Mehrgenerationen-Ansatz beispielhaft für die Region." Von jungen Familien bis zu Senioren will man jedem etwas bieten, weshalb es von der Zwei-Zimmer-Wohnung bis zum Penthouse im Dachgeschoss alles gibt.

Die Bauarbeiten lägen absolut im Zeitplan, versicherte Marcus Ziegler, der mit seiner Firma Schweizer Immo Projekte aus Gerlingen als Bauherr auftritt. "Optimistisch gesehen sind wir Ende 2018, Anfang 2019 fertig", wagt er eine Prognose. Das Projekt, bestehend aus drei Wohnhäusern und einer Seniorenresidenz mit betreutem Wohnen, koste um die 30 Millionen Euro, schätzt Ziegler. Für diese stattliche Summe wird aber auch reichlich Ausstattung verbaut. Eine Fußbodenheizung gehört ebenfalls dazu wie eine Tiefgarage mit bis zu 80 Stellplätzen.

Freilich ist das noch Zukunftsmusik, denn bis jetzt bestehen die Gebäude noch aus Beton und Stahl. Trotzdem: "Mit Fantasie kann man die Wohnungen schon erkennen", sagte Jürgen Pfann, ebenfalls von Schweizer Immo, in seiner Begrüßungsrede, in der er auch den rund 30 anwesenden Bauarbeitern dankte und betonte: "Die Zusammenarbeit läuft wirklich reibungslos, es geht schnell voran."