Nagold Infos für die Unternehmer aus erster Hand

Warum das Kleingewerbegebiet an diesem Standort geplant werde, fragte sich Wolfgang Herrling vom Nabu Vollmaringen. Er schlug vor, das Kleingewerbegebiet an den Ortseingang aus Richtung Nagold kommend zu verlagern, würde so nicht der ganze Verkehr durch den Ort fließen. Ein weiterer Vollmaringer wünschte sich an dieser Stelle ein Wohngebiet, wären die geplanten Wohngebiete "Röte 3" und "Röte 4" weiter vom Ort entfernt, als das künftige Kleingewerbegebiet.