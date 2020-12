Nagold Haarschnitte bis 23.59 Uhr

Auch Geschäftsführerin Melanie Gutekunst, die den Salon in dritter Generation leitet, findet es "ärgerlich, dass wir uns nicht auf die Schließung vorbereiten konnten" – zumal viele verärgerte Kunden die Folge waren. Und so weiß die Friseurmeisterin von anderen Landkreisen, in denen die Kollegen einige Tage Vorlaufzeit erhielten. Nicht so im Kreis Calw. Und so wurden am Dienstag in der Haiterbacher Straße noch bis 23.59 Uhr Haare geschnitten. "Unsere Mitarbeiter haben da mega mitgezogen, das war für sie gar kein Thema." Gleichwohl fühlte man sich von der Verfügung "vor den Kopf gestoßen. Und da fehlt uns das Verständnis."

"Es gibt praktisch nirgends strengere Bestimmungen, als bei uns Friseuren", macht Melanie Gutekunst mit Blick auf das strenge Hygienekonzept im Friseurhandwerk deutlich. So hat die Branche mit dem Einsatz von Masken, Einwegumhängen und Desinfektionsmittel sowie Abständen alles getan, um Infektionen zu verhindern. "Wir sind sehr vorsichtig und haben fast schon im Desinfektionsmittel gebadet", betont sie und stellt fest: "Wir hatten bis jetzt keinen nachgewiesenen Fall von Corona bei unseren Kunden und Mitarbeitern." Völlig unverständlich ist es für die Familie Gutekunst daneben, dass die Friseurbetriebe in den Nachbarkreisen Böblingen oder Freudenstadt von dieser Schließung bislang nicht betroffen sind – und dass Landkreise wie beispielsweise der Kreis Lörrach trotz Hotspot-Eigenschaft von der Friseur-Schließung Abstand genommen hätten.