Nagold Gut vorbereitet auf das Musik-Abitur

Als drittes performte Posaunist Dominic Albrecht das Stück "Ständchen" von Franz Schubert. Obwohl das Stück laut Dominic ursprünglich für eine Gesangsstimme geschrieben wurde, meisterte er es doch tadellos auf seinem Instrument.

Die nächste angehende Abiturientin, die einen Ausschnitt ihres eventuellen Prüfungsprogramms für das Musik-Abitur präsentierte war Lea Röhm. Sie sang "Lachen und Weinen", ebenfalls von Franz Schubert.

Kurz darauf kam das nächste Blasinstrument zum Einsatz. Catharina Mez spielte auf ihrer Oboe "Fantasie" von Malcolm Arnold.

Anschließend sang David Rother mit viel Sicherheit und einer schönen Stimme das nächste Schubert-Stück, das berühmte Wiegenlied. Bei seinem zweiten Stück wurde David Rother von Johannes Gneiting am Klavier begleitet.

Wenig später, war der Kubus in den Klang einer Akustik-Gitarre gehüllt, die von Julia Kübler gespielt wurde. Sie intonierte "Lagrina" von Francisco Tarrega.

Die Vielfältigkeit ging weiter, denn Catharina Fanzutti spielte danach auf ihrem Akkordeon den Tango "Chistoso" von Ralf Brendle.

Bevor in der Pause für Kuchen-Nachschlag gesorgt werden konnte, spielte noch Johannes Breitling gekonnt am Schlagzeug ein Stück, bei dem er von seiner älteren Schwester Samira auf dem Klavier begleitet wurde.

Nach einer kurzen Ansprache von Musiklehrer Thomas Kalmbach, in der er noch einmal der Stadt Nagold dafür dankte, dass der Schule für dieses Konzert der Kubus zur Verfügung gestellt wurde, ging es auch schon mit den musikalischen Beiträgen weiter.

Es starteten Helen Nödiger an der Oboe und Melanie Geißler als Sopran. Zusammen musizierten sie "Bereite dich Zion" aus dem berühmten Weihnachtsoratorium von Bach.

Musical-Gesang rundet den Abend ab

Darauf folgten gleich vier Beiträge aus dem Bereich Musical-Gesang. Es startete die Altistin Louisa Edel mit dem Song "On my Own" aus Les Miserables. Dann folgte "Ich gehör nur mir" aus dem Musical Elisabeth, performt von Lea Röhm. Und es folgten noch zwei weitere Stücke aus dem Genre, beide gesungen von Julia-Melissa Lutz. Ihre Lieder stammten aus "Phantom of the Opera" und "Wizard of the Oz".

Anschließend sang Louisa Edel noch ein weiteres Lied, das dieses Mal eher aus der Pop-Szene stammte, "Mercy" von Duffy.

Zum Ende des Abends sang Leonie Weimann noch zwei Weihnachtslieder – "Oh Jesulein süß" und "Ich steh an deiner Krippe hier" – und wurde dabei von Barbara Ehmann am Fagott begleitet. Als Abschluss spielten noch einmal Johannes Breitling und Samira Breitling ein weiteres Klavier-Schlagzeug-Duo, "Toccata" von Johann Sebastian Bork.

Das nächste Kaffee-Konzert ist ebenfalls schon absehbar. Im Frühjahr nächsten Jahres steht das praktische Musik-Abitur an, und da bietet sich ein weiteres Konzert natürlich hervorragend an. Am 23. Januar findet voraussichtlich das nächste Konzert statt. Es lohnt sich hinzugehen.