Nagold Frenetischer Applaus für das Vokalensemble

Nagold. Diesmal beeindruckte die Jugend der Oberstufen-Klassen des Otto-Hahn-Gymnasiums das Publikum so sehr mit ihrem Gesang, dass zum Konzertschluss sowohl Mitschüler als auch die Lehrer und Eltern frenetisch im Stehen applaudierten und den Auszug des Chores aus der Stadtkirche zu einem umjubelten Siegeszug werden ließen.

In dem schon im Freien gesungenen Refrain der letzten Zugabe hallte allerdings ein wenig Wehmut, da sich 21 Abiturienten kurz zuvor von ihren Chorkollegen und dem Ensembleleiter Matthias Flury offiziell verabschiedet hatten.

Knappe neun Jahre alt ist das Vokalensemble. Trotz jährlichen Abitur-Abgängen errang das a-Capella-Ensemble bereits einen vorzüglichen Ruf in der in- und ausländischen Jugendchor-Liga und seine Tourneen führten in mehrere europäische Länder. Eine besondere Auszeichnung wurde ihm zuteil, als die Gächinger Kantorei und Internationale Bachakademie Stuttgart eine zweijährige Patenschaft für das Nagolder Ensemble übernahm. Die Zusammenarbeit mit renommierten Mentoren fand ihren Höhepunkt in zwei Konzerten in der Stuttgarter Liederhalle.