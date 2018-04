Nagold Fragen über Fragen

Schon vor Beginn der Veranstaltung wurden die zahlreichen Besucher von vermeintlichen Mit-Gästen, nämlich den vier Mimen, die durch die Menge gingen, mit Fragen konfrontiert: "Worauf freust du dich?", "Bist du mutig?" oder "Was verleiht dir Flügel?" – und zum Nachdenken angeregt.

Nach einer Piano-Improvisation durch den vielseitigen jungen Musiker Toto begrüßte Hausherr Hajo Schörle, wie (fast) immer barfuß, die Gäste. Er erinnerte an das vor etwa sechs Jahren entstandene und verlegte Buch "99 Fragen" und illustrierte auf der Leinwand in vier Farben die Fragetypen, die sich symbolisch auch in der Kopfbedeckung der Schauspieler zeigten. Mit dem Text "Ich bin, was du in mir siehst, und ich bin auch anders; ich bin, was ich kann, und ich bin gleichzeitig, was ich noch werde" stellte Armgard Schörle einen Impuls aus dem Begleitheft "Fragenmagie" vor.

In guter alter Soulmanier sorgte Holly Wright zusammen mit Toto in "River" von Leon Bridges oder mit der Eigenkomposition "In the dark" für Gänsehaut bei den Zuhörern. Sie spielte virtuos das ganze Volumen ihrer Stimme aus. Pantomimisch stellten die vier Schauspieler Katja Seitz, Tanja Schall, Klaus Abeldt und Reinhold Schiller zusammen mit dem Fragesteller Hajo Schörle die Wirkung von Willkommens -, von begrenzenden, zweifelnden oder öffnenden Fragen nach. So wollten sie verdeutlichen, welche ganz unterschiedlichen Gefühle Fragen beim Befragten auslösen können. Wie kann man Menschen mit "guten" Fragen in ein Gespräch einladen und dadurch einen wertschätzenden Rahmen für echte Begegnung schaffen? – war das Thema eines weiteren Textimpulses von Armgard Schörle. "Bist du bereit", hieß es schließlich in diversen Betonungen und Stimmlagen, ehe Hajo Schörle seinen Dank an die Mitwirkenden und das Publikum aussprach und zu Büffet und weiterem Austausch einlud.