1 Umweltschutz fängt vor Ort an (von links): Ulrich Hartmann, Eberhard Schwarz, Wolfgang Biegel und Ulrich Mansfeld machen sich bei Nagold for Future unter anderem für Mehrwegbehältnisse beim Essenskauf im Restaurant stark. Foto: NFF

Sie lassen nicht locker. Am Freitag findet ein globaler Klimastreiktag statt. Und auch die "Oldies" von "Nagold for Future" haben wieder eine Aktion vorbereitet, um auf lokaler Ebene ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Der Schwarzwälder Bote hat sich mit drei Köpfen der Bürger-Bewegung unterhalten und so einiges über ihre Pläne, ihre Ziele und ihre Gedanken in Erfahrung gebracht.

Nagold - 35 Mitglieder zählt die Bewegung nach eigenen Angaben zur Zeit. Darunter beispielsweise: Ulrich Hartmann, 70 Jahre, Haus- und Palliativarzt, 20 Jahre im Gemeinderat aktiv, und – ganz wichtig: "Stocherkahnkapitän in Nagold", wie er mit einem Schmunzeln sagt. Oder aber Wolfgang Biegel, 67 Jahre, seit einem Jahr in Rente, zuvor Personalratsvorsitzender im Landratsamt Calw, noch in anderen Gruppen wie BUND oder bei den Grünen aktiv, von Beruf Sozialarbeiter und ehemals Jugendgerichtshelfer. Und nicht zuletzt Eberhard Schwarz, 73 Jahre, Maschinenbauingenieur im Ruhestand, Vorsitzender im Stadtseniorenrat und auch im Kreisseniorenrat aktiv.

