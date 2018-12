Wie es bereits Tradition ist, findet auch heuer wieder das "Festliche Klavierkonzert zwischen den Jahren" in Haiterbach statt. Haiterbach.Konzert-Pianistin Elisa Viscarelli und ihre beiden Schülerinnen Giulia Casilli und Sophie Braun werden dann in der Laurentiuskirche verschiedene Klavierstücke zum Besten geben. Los geht es am 29. Dezember um 18 Uhr. Bei dem Konzert werden die drei Pianistinnen passend zur Jahreszeit verschiedene Stücke aufführen. Die 21-jährige Giulia Casilli, die zurzeit am Konservatorium Santa Cecilia studiert, bereitet sich mit dem Klavierkonzert auf eine schwere Prüfung vor. Die 10-jährige Sophie Braun, die bereits letztes Jahr an dem Konzert teilgenommen hatte, freut sich darauf, das neu Hinzugelernte vorzuführen. Konzert-Pianistin Viscarelli wird ebenfalls einige Stücke spielen. Im Anschluss gibt es einen Imbiss. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.