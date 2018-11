Nagold "Faust" geht auch ohne Tragödie

n Premiere ist am Sonntag, 6. Januar. Weitere Termine sind am 11./12./13. und 18./19./20. Januar. Beginn in er Alten Seminarturnhalle ist jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, online unter www.schwabo.de/tickets und im Rathauscafé.

Sieben Veranstaltungen spielt "Vorhang auf!" im Januar in der Alten Seminarturnhalle: Premiere ist am Sonntag, 6. Januar. Weitere Termine sind am 11., 12. und 13. Januar sowie am 18., 19., und 20. Januar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, auf Reservix und im Rathauscafé. In der Pause sowie vor und nach dem Stück gibt es eine Bewirtung.

Sieben Veranstaltungen spielt "Vorhang auf!" im Januar in der Alten Seminarturnhalle: Premiere ist am Sonntag, 6. Januar. Weitere Termine sind am 11., 12. und 13. Januar sowie am 18., 19., und 20. Januar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, auf Reservix und im Rathauscafé. In der Pause sowie vor und nach dem Stück gibt es eine Bewirtung.