Nagold "Es ist eine dramatische Situation"

"Bei uns gehen wöchentlich Anfragen ein, ob wir Wohnraum vermitteln können", berichtet der Geschäftsführer der Diakonie Nordschwarzwald. Einen direkten Rat wissen die Mitarbeiter der Diakonie auch nicht. "Es gibt wenige Situationen, in denen wir nicht helfen können, aber hier wissen wir keinen Rat", so Schlanderer. "Es ist eine dramatische Situation."

An sich gebe es zwei Möglichkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen: "Entweder kann man die Bau- und Sanierungskosten senken oder es gibt Zuschüsse oder Förderprogramme", so Mansfeld. Die Rahmenbedingungen dafür müssten nun geschaffen werden. "Vielleicht gibt es auch einen dritten Weg, aber diesen gilt es herauszufinden". Eine Warmmiete von sieben bis acht Euro pro Quadratmeter in der Stadt wäre in Mansfelds Ermessen. "Aber selbst das kann zu viel sein für manche." Es muss herausgefunden werden, was in einer Stadt dieser Größe machbar ist.

Der Vortrag am 24. Oktober soll ein Impuls sein, der Stadt, Bauträger, Investoren und Architekten zum Nachdenken anregen soll. Schlanderer und Mansfeld betonen, dass es sich nicht um eine politische Veranstaltung handelt.

Im Anschluss an den Impulsvortrag sollen in sogenannten "Murmelgruppen" Ideen auf den Tisch gebracht werden, die anschließend in großer Runde diskutiert werden.

"Wenn es optimal läuft, wollen wir eine Empfehlung aussprechen können, beziehungsweise die nächsten Schritte anregen", so Mansfeld. "Uns ist es wichtig, dass über solche Dinge geredet wird, um das Thema in die Köpfe zu bekommen."