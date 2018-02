Nagold Emotionen kochen hoch im Gemeinderat

Ungewöhnlich heftig dann aber die Gegenrede von Wolfgang Schäfer, CDU-Fraktionssprecher: auch wenn er die Position der "ideologisch Verblendeten" nachvollziehen könne, sei er dagegen, "das Fass" Hasenbrunnen noch einmal aufzumachen und über die Art der Bebauung dort neu zu diskutieren. EFH seien, anders als von der Gegenseite dargestellt, noch lange "keine überholte Wohnform". Worauf in der Folge Daniel Steinrode (SPD) einging: Seine Fraktion sei ja gar nicht gegen EFH an sich, aber die gehörten für ihn in die ruhigeren Teilorte von Nagold, wo sie nach wie vor gut aufgehoben wären. Der Hasenbrunnen aber sei nunmal von seiner Lage her "ideal" für bezahlbare, innenstadtnahe Mietwohnungen in MFH.

Allerdings gebe es eben auch "eine extrem große Nachfragen in Nagold" nach EFH, so Oberbürgermeister Jürgen Großmann in seinem finalen Statement zum Thema. Würde man die eben nicht im Hasenbrunnen anbieten, bräuchte man mindesten fünf weitere Jahre Planungsaufwand, um die anderswo realisieren zu können. Da zog denn auch im Gremium das Argument von Bernd Gorenflo (Grüne) nicht, der zuvor auf die "großen Vorteile für Nagold" hingewiesen hatte, die sich durch mehr MFH im Hasenbrunnen ergeben würden – eben dadurch, dass dann in diesem neu zu schaffenden Quartier mehr Menschen leben könnten, die eine höhere Kaufkraft und auch Steuerzuweisungen in die Stadt brächten.

So änderte sich trotz der extrem leidenschaftlichen Diskussion zum Bebauungsplan "Hasenbrunnen" nichts an den zugeordneten Mehrheitsverhältnissen. Und mit 17 Ja- und 7 Nein-Stimmen stimmte der Gemeinderat letztlich dem aktuellem Bebauungsplan-Entwurf und dessen verkürzter Auslegung zu.