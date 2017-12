Nagold Emminger stimmen auf Weihnachten ein

Nagold-Emmingen. Der Liederkranz Emmingen lädt zu seinem traditionellen Adventskonzert am Samstag, 16. Dezember, ab 18 Uhr in die Fritz-Ziegler-Halle in Emmingen ein. In einem festlichen und auf die besinnliche Zeit einstimmenden Programm erklingen von den Emminger Chorgruppen traditionelle Advents- und Weihnachtslieder. In der liebevoll adventlich geschmückten Halle werden die Emmi-Singers mit Dirigentin Ruth Brucker das festliche Konzert mit "Cantique pour Noel" von Adolphe Adam in einem deutschen Satz für gemischten Chor von Manfred Bühler eröffnen. Sehr lebhaft wird es dann bei "Run, Shepherds" und "African Noel", beides in Arrangements von Victor C. Johnson. Das wunderschöne "Walking in the Air" aus dem musikalischen Wintermärchen "The Snowman" und dem "A Star is shining Tonight" werden die Zuhörer schnell in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.