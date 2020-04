Nagold Einbrüche bei Johannitern und in Kirchenverwaltung

Im nahezu selben Zeitraum, von Sonntag, 20.15 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, haben sich Einbrecher Zutritt in die ebenso in der Bahnhofstraße befindliche Pflegestation der Johanniter verschafft. Auch hier hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Nachdem sie im Inneren mehrere Räume und Schränke durchsucht sowie unter anderem eine Türe und eine Schublade aufgehebelt hatten, flohen die Täter mit einer Beute von mehreren Hundert Euro.

Enger räumlicher und zeitlicher Zusammenhang deutet auf dieselben Täter