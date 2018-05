Nagold Die Boygroup ist noch gut beieinander

Manche der Songs sind schon echtes Kabarett mit ein bisschen Alltagskritik. In "Sodom und Gomera" wird der Kanaren-Tourismus veräppelt. Mit "Lactosetolerant" macht sich Hannes über manch grassierende Ernährungsmarotte lustig. "Frühstück bei Stefanie" klingt schon im Titel gut und witzig. Hübsch frivol spielen die älteren Jungs da mit dem Klischee von sexbesessenen Groupies. Ein bisschen heitere Nachdenklichkeit steckt hingegen hinter den Witzeleien, mit denen sich die reiferen Basta-Herren im Song "Älter" auf den Arm nehmen.

Das geht auch im zweiten Teil weiter, nachdem William Wahl das Publikum mit einer puren Liedermacher-Blödelei zur Gitarre in die Pause geschickt hat. Ein paar eingespielte Bässe und Rhythmen brechen in "Wir sind alle schon so weit gekommen" das reine A cappella auf. Da geht es, halbwegs ernst, um Erfahrung und lebenslanges Lernen. Sogar ein richtiges melancholisches Liebeslied hat das Quintett auf Lager. "Die Narben tun nur noch selten weh", singen sie über die Nordsee-Stimmung von "Bune 4". Aber dann wird sogar gekalauert. "Teekesselchen" nennt man wohl in Köln oder in Hannover, wo die Bastas inzwischen ihre Adresse haben, Doppelbedeutungen wie die von "Nachkommen" und "Vorfahren". Eigene Aufreißer-Lebensweisheiten wie "Frauen lieben Hunde, Männer lieben Frauen" haben sie auch zu bieten. Die ungelöste Publikumsfrage nach der Bedeutung des Brunnens am Nagolder Vorstadtplatz passt zur bösen Laminat- und Beziehungs-Ballade "Du tropfst".

Nach der Verkackeierung der Schwulen-Hymne "YMCA" zu "ADHS" und "ADAC" sowie dem Büro-Shanty "Cut, Copy and Paste" kommen die heftig erklatschten Zugaben: Eine köstliche Parodie auf Marianne Rosenberg und Herbert Grönemeyer im Schlagerstil und ein selbstironisches Frühwerk über das – bei Konzerten etwas aus der Mode gekommene – "Feuerzeug".