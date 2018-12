Nagold Das Stadtbild mitgeprägt

Ganz anders sah das in den Anfangsjahren aus. 1968 gründete Roland Stikel sein eigenes Büro. Im Erdgeschoss des Wohnhauses im Keltenweg auf dem Lemberg war man über viele Jahre angesiedelt. Gewerbeprojekte verwirklichte man zwar auch schon damals, doch in erster Linie ging es in diesen Gründungsjahren um Wohnungsbau – komplett bearbeitet, vom Entwurf bis zur Abrechnung.

Lange Jahre arbeitete Roland Stikel mit einem kleinen Team. Zu dritt war man da. Im Jahr 1997 war das Büroteam auf sechs Mitarbeiter angewachsen. In diesem Jahr folgte auch der Umzug in neue Räume. In einem Neubau in der Olgastraße kaufte sich das Planungsbüro ein ganzes Stockwerk. "Ein wichtiger Schritt", findet Michael Stikel noch heute.

Er selbst beendete 1997 sein Architektur-Studium in Stuttgart. Dort hat er auch seine Frau Tanja kennengelernt, die als Architektin ebenfalls im Büro mitarbeitet. Michael Stikel stieg im heimischen Büro in Nagold mit ein. Vor sieben Jahren übergab Vater Roland Stikel dann die Geschäftsleitung komplett an Michael Stikel.