Nagold "Das inspiriert mich total"

Nagold-Hochdorf. Ist das etwas für mich? Kann ich wirklich Tagesmutter werden? Wer würde denn mir sein Kind bringen? Viele Fragen. Doch der Gedanke daran, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen setzt sich schnell in ihrem Kopf fest. Kurz entschlossen greift Alice Vogt zum Telefon, ruft im Landratsamt bei der für Tagesmütter zuständigen Stelle an. Die vermittelt ihr erst einmal einen "Schnupperkurs". Bei dem bekommt sie nicht nur die ersten gezielten Informationen zum Beruf der Tagesmutter, sondern auch eine gehörige Portion Motivation. "Ich habe gemerkt, dass es mich total inspiriert", erzählt sie heute. Sie steigt voll in die Ausbildung zur Tagesmutter ein, durchläuft die standardisierte Qualifizierung und erwirbt die Pflegeerlaubnis.

Das hat natürlich Auswirkungen auf ihr bisheriges Berufsleben, das bisher aus dem Job als Mediengestalterin und aus der Betreuung an der Schule in Bondorf besteht. Während die Arbeit an der Schule unangetastet bleibt, reduziert sie ihre Arbeit als Mediengestalterin. "Da musste ich mit meiner Zeit schon jonglieren", erzählt sie. Einige Zeit jongliert sie weiter, doch letztlich gibt es für sie nur eine Entscheidung: Sie steigt aus ihrem bisherigen Mediengestalter-Job komplett aus und konzentriert sich auf die Arbeit in der Schule und als Tagesmutter.

Dabei läuft der Start als Tagesmutter nicht komplett reibungslos. Sie muss viel Werbung machen, legt ihre Flyer an allen möglichen Orten aus und merkt: "Viele Menschen wissen über das Betreuungsangebot von Tageseltern überhaupt nichts", sagt sie. Dazu kommt, dass man sie stellenweise auch als Konkurrenz für die klassischen Kitas wahrnimmt. Doch durchschlagend negativen Einfluss auf die Arbeit von Alice Vogt hat das alles nicht. Die Nachfrage nach ihrem Angebot wird immer größer.