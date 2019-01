Nagold Das GT-Heim wird 2020 Geschichte sein

Das allerdings war nicht das Ausschlaggebende bei der Entscheidung für das Aus des Pflegeheims. Es seien auch nicht die Mitarbeiter gewesen, für die Personalratsvorsitzender Rafael Baier ausdrücklich eine Lanze bricht. "An denen lag es nicht", betont Baier.

"Was uns das Genick gebrochen hat, ist die neue Heimbauverordnung", konstatiert das Stadtoberhaupt. Man habe zwar gewusst, dass es eine solche neue Verordnung geben sollte, allerdings habe die Ausführung für Bestandsbauten erst im Jahr 2016 schriftlich vorgelegen, argumentiert Großmann. Diese neue Verordnung schreibt unter anderem größere Räume und andere Wohngruppengrößen vor. Das sei jedoch nicht das ausschlaggebende Problem gewesen. Entscheidend war, dass die Verordnung für jedes Zimmer eine eigene Nasszelle vorschreibt. Aktuell haben zwei Zimmer eine gemeinsame Nasszelle.

Man machte sich an die Planungen für einen der Verordnung entsprechenden Umbau des Neubaus. Dabei stellte sich aber heraus, dass dieser Umbau stolze 6,4 Millionen Euro kosten würde. "Das ist nur eine Million unter den Kosten für einen kompletten Neubau", so Großmann. Hätte man den Umbau tatsächlich umgesetzt, wäre das sanierte Gertrud-Teufel-Heim mit einem Minus von zwischen 17 und 19 Millionen Euro in eine neue Zeit gestartet.

Angesichts dieser Zahlen habe man mit der Mehrheit des Gemeinderats die Reißleine gezogen. Eine Entscheidung, die schwer gefallen sei und sehr schmerze, so das Stadtoberhaupt. Zehn Jahre lang habe man mit allen Kräften versucht, die Tradition in Gestalt des Gertrud-Teufel-Heims zu wahren und nie die Hoffnung aufgegeben. "Doch wir sind gescheitert", gibt Großmann zu.

Bei allem Schmerz über die getroffene Entscheidung, ist man sich bei der Stadt durchaus darüber im Klaren, dass man in Sachen GT-Heim mindestens fünf Jahre früher hätte eingreifen und handeln müssen. Das räumt Jürgen Großmann freimütig ein. Und auch Bürgermeister Hagen Breitling bekennt, dass man sich schon bei allen getätigten Umbauten der vergangenen Jahre die Sache hätte genauer anschauen müssen.

Die 45 Bewohner und die 48 Mitarbeiter des Pflegeheims seien bereits vor einiger Zeit über die Entscheidung informiert worden. Jetzt mache man sich daran, für die betroffenen Senioren in der Umgebung Pflegeplätze zu suchen, wie Pflegedienstleister Jürgen Berglar berichtet.

Investoren haben bei der Stadt schon angeklopft

Auch für die Mitarbeiter suche man nach "individuellen Lösungen entsprechend ihres Lebensalters", so Jürgen Großmann, der sich sicher ist, dass keiner der Mitarbeiter auf den Boden falle. Angesichts des Mitarbeitermangels in der gesamten Branche sollte es eher kein Problem sein, die Leute unterzubringen.

Als Zeithorizont für die Stilllegung des Pflegeheims mit stationärer Pflege und Tagespflege in den Gebäuden Atrium und Neubau hat man sich zwölf bis 18 Monate gesetzt.

Was die zukünftige Nutzung angeht, hat man bei der Stadt schon Vorstellungen. Die zwei Häuser könnten als Erweiterungsmöglichkeit für das nicht von der Schließung betroffene Betreute Wohnen dienen.

Dass der Wegfall der Plätze im Gertrud-Teufel-Heim angesichts der großen Nachfrage nach solchen Plätzen für einen Engpass in Nagold sorgen wird, ist auch OB Großmann klar. Deshalb hat er das klare Ziel ausgegeben, mehr stationäre Plätze in Nagold zu schaffen. Und da werde sich in nächster Zeit etwas tun, verspricht er.

Entsprechende Investoren hätten in Sachen neuer Heimeinrichtungen bereits bei der Stadt angeklopft. Solche Investoren werde man "wohlwollend begleiten" – unter anderem bei der Suche nach möglichen Standorten. Als einen solchen möglichen Standort brachte das Stadtoberhaupt dabei im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten das neu entstehende Baugebiet Hasenbrunnen ins Gespräch. Aber auch in den Teilorten bestünden durchaus Möglichkeiten, Pflegeheime anzusiedeln und so das bittere Aus für das Gertrud-Teufel-Pflegeheim aufzufangen.