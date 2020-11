Nagold Brisanter Schülerverkehr

Ein brisantes Beispiel in den Augen der SPD stellt hier der "häufig überfüllte Schülerbusverkehr" dar. Die Fraktion der SPD beantragte nun mit einem Schreiben von Gemeinderat Daniel Geese eine Beratung im Nagolder Gemeinderat über die Möglichkeit, die Kapazitäten des öffentlichen Schülerverkehrs zu erhöhen, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden.

In der Pressemitteilung der SPD heißt es: "Der Schulbetrieb soll möglichst aufrechterhalten werden. Dabei ist es momentan durch große Anstrengungen, viel Geduld, Einfallsreichtum und auch Disziplin aller Beteiligten in den Schulgebäuden und auf den Schulhöfen gut möglich, Unterricht in getrennten Kohorten mehr oder weniger geeignet durchzuführen." Auf die Tatsache, dass sich dann doch oft 30 Personen und mehr in einem Raum über längere Zeit aufhalten würden, hätten oft weder Schulträger noch die Schulleitungen selbst Einfluss, denn "andere Bedingungen geben Räumlichkeiten und Personalkapazitäten schlichtweg nicht her".