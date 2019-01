Nagold Bild der Stadt verändert sich weiter

Nagold. Das Forum des Neujahrsempfangs, zu dem in diesem Jahr gut 500 Menschen in die Stadthalle kamen, nutzt Stadtoberhaupt Jürgen Großmann immer wieder gerne, um für die Bürger überraschende und neue Entwicklungen zu präsentieren. In diesem Jahr hatte der Oberbürgermeister da so einiges im Gepäck.

Als ganz aktuelle Nachricht präsentierte Großmann den Verkauf des Calwer-Decken-Areals an einen Investor. "Die Tinte unter dem Vertrag ist trocken", teilte der OB dem Publikum in der Stadthalle mit. Mit vielen Informationen zu dem Deal konnte er allerdings nicht aufwarten. Mit einer Ausnahme: Der Investor komme nicht aus der Region, sondern "von weiter weg". Nach dem erst im Entstehen begriffenen Wohngebiet Hasenbrunnen könne auf dem jetzt verkauften Deckenfabrik-Areal ein Wohngebiet "Hasenbrunnen II" entstehen, blickte der Oberbürgermeister in die Zukunft.

Ein weiteres großes Wohngebiet solle aber auch auf dem Oberen Steinberg entstehen. Der Rahmenplan dafür stehe, die Planung und Erschließung soll in Abschnitten erfolgen. In den Teilorten stünden die Baugebiete "Im Eggertle" in Mindersbach und "Hinter den Kirchenäckern" an der Schwelle der Erschließung.