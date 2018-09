Nagold Bekenntnisse eines Rebenflüsterers

Was Beiter hier für rund 200 Gäste auf den Tisch zauberte, war mit das Beste, was bis dato bei einer Nagolder Weinrede kredenzt wurde. Sein gebeizter Lachs mit Kräutervinaigrette und Apfelsalat, das Trüffelei mit Petersilienrisotto und vor allem seine geschmorte Rinderschulter mit Carpaccio auf Kartoffelpüree in Zwiebelsauce entzückten nicht nur Gourmet Rainer Jäger, der launig durch die Welt der Kulinarik führte und sich, wie er sagte, am liebsten in manches Gericht hineingesetzt hätte.

Den Service an diesem Abend übernahmen, umsichtig angeleitet von Marina Hentsch, dezent und aufmerksam Mitglieder der Nagolder Stadtkapelle. Gewerbevereinschef Ralf Benz, der auf seine sympathisch-ungekünstelte Art durch den Abend führte, erntete mit zufriedener Miene, was in monatelanger Vorarbeit von ihm und seinen Mitstreitern akribisch geplant worden war. Bis hin zum letzten Sound- und Technikcheck am Abend zuvor, den Seminarturnhallenchef Wolfgang Schäfer – selbstverständlich – selbst übernahm.

Die Weinrede fügte sich, häppchenweise im Interviewformat, wie von selbst ins Gesamtgefüge, wobei Fritz Becker seiner demonstrativen, aber eben so authentischen Kauzigkeit selbstbewusst freien Lauf ließ: "Ich bin schon ein verrückter Hund." Er erzählte an diesem Abend freimütig aus dem nicht immer konfliktfreien Familienleben, von seiner Passion ("Ich kenne jeden Weinstock und führe mit jedem ein Gespräch"), schwärmte von seinem besten Terroir am Kammerberg auf elsässischem Boden und auch von seinem Alltagswein – dem grünen Sylvaner, der neben Chardonnay und Spätburgundern aus seinem Haus bei dieser Weinrede ausgeschenkt wurde. Denn, sagte Becker mit pfälzischer Direktheit: "Du brauchsch ein ganz normaler Wein zum Saufen, du kannscht nicht jeden Tag des Beste trinken." Das Nagolder Publikum goutierte es und lachte herzhaft.

Am Ende war sogar Fritz Becker überrascht, wie schnell dieser Abend vorübergegangen war. Oberbürgermeister Jürgen Großmann sprach bei des Winzers Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Nagold denn auch von einer "außergewöhnlichen Persönlichkeit" und einem "nicht alltäglichen Ereignis". Becker revanchierte sich prompt und schrieb in den dicken Wälzer die Widmung: "Danke für den schönen Abend – der Wein war auch gut".