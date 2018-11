Nagold Balkanklänge im Nordschwarzwald

Simmersfeld. Die Verantwortlichen der Kulturwerkstatt hatten eine Möglichkeit gefunden, sowohl den Tänzern als auch dem Teil des Publikums, der lieber gemütlich am Tisch sitzt, gerecht zu werden: An den Seiten des hohen Saales wurden kleine, runde Tische aufgestellt, sodass in der Mitte Platz war, sich zu bewegen. Der Pressetext der Band formuliert es so: "Dazu tanzen Folklorefreunde den traditionellen CO ek, zwischen hüpfendem Partyvolk, und wer nicht tanzt, der lauscht." CO ek ist ein Tanz, der auf dem Balkan im 19. Jahrhundert in Mode kam und vor allem von Musikern der Sinti und Roma weitergegeben wurde. Vor allem auf Hochzeiten wurde und wird noch immer gern CO ek getanzt. Das Lied "Kokodoi" berichtet davon, wie bei dem Volk der Roma zu Hochzeiten das ganze Dorf eingeladen wird, indem man an den Fenstern klopft. So erklärte es die Musikerin Angelika Metzler, die zu den gespielten Instrumentalstücken und Liedern einige Ansagen machte. Sie spielt bei "Taxi Sandanski" Saxofon, Klarinette und singt.

Der Rhythmus der Musik wird von den beiden Bassgitarren im Hintergrund vorgegeben, doch was sich im Vordergrund abspielt, verändert den Charakter stark. So gibt teilweise der Dudelsack, gespielt von Christoph Obert, den Ton an, der sich aber bei "Taxi Sandanski" überhaupt nicht nach kriegerischen Horden aus dem schottischen Hochland anhört, sondern Bilder von Kamelen, bunten Märkten und Bauchtänzerinnen erweckt.

Die Bläser Bastian und Jan Sandberger setzen mit Trompete und Basstuba Akzente, Bastian Sandberger spielt zudem Gitarre und singt.