Nagold Alles bereit für große Silvesterparty

Laut Wetterbericht soll die Silvesternacht trocken bleiben. Also beste Bedingungen für eine gelungene Party. Eigens für die Feier zum Jahreswechsel auf dem Vorstadtplatz wird eine Streetfood-Meile aufgebaut, auf der für jeden kulinarischen Geschmack etwas geboten ist: Burritos, Wraps, Lángos, Cevapcici, Hot Dogs, Burger, Chili Cheese Fries, Tacos und, für die Liebhaber der süßen Speisen, Käsekuchen am Stiel. Neu mit dabei ist eine Gulaschkanone, die pikante Köstlichkeiten verspricht.

Die Nagolder Gastronomen schenken an zwei Bierwagen Getränke aus. Auf zwei Bühnen in der Herrenberger und der Freudenstädter Straße bringen DJs die Plattenteller mit Hits der 70er, 80er und 90er sowie auch aktuellen Chartkrachern zum Glühen. Die Krönung des Abends wird die beeindruckende Lightshow sein, die den Vorstadtplatz in wunderschöne Farben taucht und den Countdown ins neue Jahr begleitet.

Die Partynacht startet um 0.30 und bietet so einen fließenden Übergang zur Silvesterfeier auf dem Vorstadtplatz, die bis 1 Uhr laufen wird. In den Kneipen und Bars können also alle Feierwilligen die Nacht zum Tage werden lassen. Mit dabei sind: Teufele, Almstadl, Highlight, Dalmatino, Zwickel, Apollo und Il Due.

Maximal 5000 gehen rein

Auf dem Vorstadtplatz können rund 5000 Menschen gemeinsam Silvester feiern. Wer das nicht verpassen möchte, kann bereits jetzt die Sicherheitsgebühr bezahlen und sich sein Silvester-Nacht-Armband bei den teilnehmenden Gastronomien, bei Real in Jettingen, im Weinladen Nagold, bei Friseur Stehle Haiterbach sowie im Rathaus-Café Nagold sichern. Die Sicherheitsgebühr liegt bei 5 Euro, für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren bei 3 Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Der Shuttleservice und die Partynacht sind inbegriffen. Allerdings ist der Platz in Kneipen und Bars begrenzt und es besteht dann bei Überfüllung kein Anspruch auf Einlass. Jeder Gastronom behält während der gesamten Partynacht sein Hausrecht.

Nur auf eines müssen die Partybesucher auch in dieser Neujahrsnacht wie in den Vorjahren verzichten: auf Feuerwerk. Aus gutem Grund: Damit sollen die mehr als 50 Kulturdenkmäler in der Nagolder Innenstadt geschützt werden. Die Stadtverwaltung hat ein Gebiet ausgewiesen, in dem jegliches Feuerwerk verboten ist. Der ZOB, die Stadtkirche und das Otto-Hahn-Gymnasium bilden die groben Grenzen dieser Zone (detaillierte Übersicht in der Infografik).