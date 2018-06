Nagold Alleine in Nagold starten sechs verschiedene Touren

Wandern liegt im Trend, denn man bewegt sich nicht nur an der frischen Luft, sondern man kann dabei auch wundervolle Orte, Landschaften und Aussichten entdecken. Doch wohin kann man wandern? Welche Strecke ist schön und passt zur eigenen Kondition? Der Wanderaktionstag Wanderbares Nagoldtal am Sonntag, 17. Juni soll den Wanderern genau hierbei Tipps geben.

Zahlreiche geführte Wanderungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden geben an diesem Sonntag einen Einblick in die vielfältigen Wandermöglichkeiten in der Region.

Allein in Nagold starten sechs verschiedene Wandertouren. Für die ambitionierten Wanderer fällt bereits um 8 Uhr der Startschuss für die Sieben-Berge-Wanderung rund um Nagold. Während dieser Ganztageswanderungen kann sowohl Nagold als auch das Nagoldtal aus allen Himmelsrichtungen betrachtet werden. Etwas gemütlicher kann man es angehen lassen, wenn man sich dazu entscheidet nur einen Teil des Sieben-Berge-Weges zu gehen. Und mit etwas Glück entdeckt man auf dieser Halbtagestour, die erst um 9.30 Uhr beginnt, sogar einige Orchideen im Naturschutzgebiet Teufels Hirnschale.