Nagold 20.000 Besucher beim "Nagolder Frühling"

Der zweite Mottoteil – nämlich "Fashion" – war am Sonntag mit einer Modenschau in Kooperation mit der LDT würdig vertreten. Auf über 30 Metern Länge, bei einer Höhe von 60 Zentimetern, erstreckte sich vor dem Rathaus ein Laufsteg. Erstmals löste er den sonst verwendeten roten Teppich ab, damit die Besuchermassen auch in den hinteren Reihen noch einen Blick auf die Models werfen konnten. Etwa 30 Minuten dauerte eine Show. 50 Frauen und Männer sowie acht Kinder schritten in dieser Zeit den Steg ab. Aus jeder Altersklasse waren Personen vertreten. Sie präsentierten Mode aus den ansässigen Fachgeschäften. Dazu gehörten Textilwaren, Handtaschen, Schuhe, Brillen, Schmuck, Sportkleidung und einiges mehr. Eben ein bunter Mix mit dem Thema "Summer Days".

Leute sichern sich schon vor der Modenschau die besten Plätze

Eine extra Portion Pep brachte die "Quiet Storm Street Dance Unity" in den Auftritt. Die Truppe tanzte während und nach der Modenschau auf der Bühne vor dem Rathaus. Zum krönenden Abschluss liefen die Models zwischen den Tänzern durch und alle reihten sich gemeinsam auf dem Laufsteg auf.

Das Fazit von Anna Bierig zum Nagolder Frühling fällt positiv aus. Am Samstag kamen bereits die ersten Besucher, kaum dass der Aufbau fertig war. Bis zum Abend herrschte noch Betrieb. Am Sonntag herrschte eine halbe Stunde nach Beginn "schon gut Betrieb" in der Stadt, wie sie erzählt. Ein paar Leute sicherten sich schon vor der Modenschau die besten Plätze. Als die Musik los ging, füllten sich augenblicklich die Reihen, Anwohner öffneten ihre Fenster, um zuzuschauen. "Es war richtig viel los", so Bierig, auch in der Stadt. Die Citymanagerin war mit dem Wochenende jedenfalls "absolut zufrieden".