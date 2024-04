1 HBW-Spielmacher Filip Vistorop und seine Teamkollegen taten sich gegen die Deckung der Bergischen Löwen immens schwer. Foto: Eibner-Pressefoto/Oliver Schmidt

Der HBW Balingen-Weilstetten hat das Kellerduell der Handball-Bundesliga verloren. Gegen den Bergischen HC setzte es am Freitagabend eine 21:25-Heimniederlage.









Link kopiert



Und dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Denn vor 2350 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena erwischte der HBW einen echten Traumstart, für den Torhüter Mohamed El-Tayar die Basis legte. Der Ägypter parierte fünf der ersten sechs Würfe der Bergischen Löwen – allein Djibril M’Bengue traf für die Gäste. Und in der Offensive zeigte sich das Team von Trainer Jens Bürkle überaus zielstrebig und treffsicher. Zweimal Oddur Gretarsson per Siebenmeter, Elias Fügel, Jona Schoch und Csaba Leimeter sorgten dafür, dass der HBW nach knapp acht Minuten komfortabel mit 5:1 führte.