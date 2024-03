Nachruf Rottweil: Fritz Hugger ist überraschend gestorben

1 Fritz Hugger ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Foto: Hugger

Große Trauer herrscht angesichts des Todes von Fritz Hugger. Der Unternehmer und Ehrenvorsitzende des Schneelaufvereins ist kurz vor seinem 80. Geburtstag überraschend gestorben.







Fritz Hugger ist tot. Die Nachricht verbreitete sich in Rottweil wie ein Lauffeuer, und die Bestürzung, Fassungslosigkeit und Trauer über den plötzlichen Tod des Unternehmers und leidenschaftlichen Sportlers sind groß. Noch am Freitagabend hatte Fritz Hugger an der Versammlung des CDU-Stadtverbandes teilgenommen. Wenig später starb er daheim im Beisein seiner Frau Brigitta durch plötzlichen Herztod. Auch der herbeigerufene Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun. Er wurde 79 Jahre alt.