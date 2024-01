Nachruf auf Heiko Peter Melle: Lautlingen trauert um den Ortsvorsteher

14 Vortrag im Lautlinger Schwesternhaus: Wenn es um die Ortsgeschichte ging, konnte keiner Heiko Peter Melle etwas vormachen. Foto: Eyrich

Lautlingen ist im Schock: Völlig unerwartet ist am Sonntag Heiko Peter Melle, Ortsvorsteher, früherer Musikvereins- und Blasmusikverbandsvorsitzender, Ehrenzunftmeister, Ortshistoriograph und Aktivist an zahlreichen Fronten, gestorben.









Viele Jahre lang hatte Heiko Peter Melle am Morgen des „Schmotzigen“ die Narren der Zunft Kübele Hannes ins Schloss geführt, um Ortsvorsteherin respektive Ortsvorsteher ihrer Amtswürden zu entkleiden – in Lautlingen, wo man gerne wider den Stachel löckt, hatte die Entmachtung der Obrigkeit stets eine besonders subversive Note.