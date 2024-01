Nachgekocht nach Tim Mälzer: Großartiges Shakshuka

1 Genau das richtige Essen für jede Tageszeit. Foto: red

Kochbücher gibt es viele. Ob sie wirklich etwas taugen, merkt man erst, wenn man daraus kocht. Heute im Test: „vierundzwanzigsieben“ von Tim Mälzer.









Es gibt da diese eine Folge von „Kitchen Impossible“, in der der Koch Hans Neuner aus dem Ocean-Restaurant an der Algarve vom Kitchen-Impossible-Maestro Tim Mälzer nach Tel Aviv zum Shakshuka-Gott Bino Gabso geschickt wird, um eben genau jenes Gericht nachzukochen. Das ist schon einige Jährchen her – und mittlerweile ist dieses Gericht, nun ja, in aller Munde. Kein Frühstückscafé in Friedrichshain, kein Brunchbüfett in einer WG kommt ohne Shakshuka aus. Es gibt auch wirklich wenige Menschen, denen diese Kombination aus warmen Tomaten, Paprika und gestockten Eiern nicht schmeckt. Und obwohl es viele Rezepte gibt, hat doch jeder sein eigenes.