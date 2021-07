Die Stadt Vöhrenbach und das DRK Vöhrenbach bedauern es sehr, dass die Teststation in Vöhrenbach aufgrund der geänderten Anforderungen durch den Bund sowie geänderter Vorschriften des Landes nicht über den 20. Juli weiter betrieben werden kann. So äußert sich die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Darin heißt es weiter, die Stadt Vöhrenbach bedanke sich bei ihrem Partner, dem DRK Vöhrenbach, und den eingesetzten Testern für deren Unterstützung, Flexibilität und Engagement.