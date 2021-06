Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Einigen Wirbel hat es in den vergangenen Tagen um die privat betriebene Teststation im Schwabenpark gegeben: Erst beschwerten sich Bürger über Unzuverlässigkeit, dann beanstandete das Gesundheitsamt Hygienemängel. Nun hat sich der Betreiber, die Stölting-Gruppe (H.I. Competence) aus Gelsenkirchen, zu Wort gemeldet: Verbesserungen seien erfolgt und eingeleitet. Schließen will das Unternehmen die Teststation nicht.