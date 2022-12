33 Lionel Messi hat es geschafft und sich mit Argentinien zum Weltmeister gekrönt. Damit beendet er seien Nationalmannschaftskarriere. Foto: dpa/Tom Weller

Für Superstar Lionel Messi war es das letzte WM-Spiel: Doch am Ende krönt er seine Laufbahn mit dem Titel. Wir blicken zurück auf seine Karriere.















In einem der besten und spannendsten WM-Endspiele, die es bislang gab, hat Lionel Messi seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft gekrönt. Die „Albiceleste“ besiegte das Team aus Frankreich am Sonntag in Katar im Elfmeterschießen, nach 90 Minuten hatte es 2:2, nach dem Ende der Verlängerung 3:3 gestanden.

Messi war maßgeblich am Ausgang des Endspiels beteiligt. Er traf zunächst per Elfmeter zum 1:0, später zum 3:2, im Elfmeterschießen trat er dann als erster Schütze der Argentinier an und verwandelte sicher. 2014 hatte er das Finale in Rio de Janeiro gegen Deutschland noch 0:1 verloren.

Nach der Partie feierte der 35-Jährige ausgelassen mit den Teamkollegen, den Betreuern, den Fans und mit seiner Familie. Schon vor dem Endspiel hatte er angekündigt, dass es sein letztes WM-Spiel sein wird.

In Lionel Messi verlässt einer der besten Fußballer der Welt die große WM-Bühne. Ein Spieler, der einen Rekord nach dem anderen aufgestellt hat – auf Club-Ebene und in der Nationalmanschaft.

Für Argentinien absolvierte er zum Beispiel die meisten Länderspiele (172), erzielte die meisten Tore (98), stand bei einer WM am häufigsten für das Land auf dem Feld (25-mal). Gleichzeitig ist er auch der südamerikanische Spieler mit den meisten Länderspielen und der jüngste Argentinier, der je bei einer WM getroffen hat. Bei seinem ersten Tor für die Südamerikaner war er 18 Jahre und 357 Tage alt.

Mit Messi verlässt ein ganz Großer die WM-Bühne

Argentinien-Coach Lionel Scaloni sagte schon nach dem WM-Halbfinale gegen Kroatien mit Tränen der Freude in den Augen über Messi: „Ihn spielen zu sehen, ist jedes Mal ein Genuss, etwas ganz Besonderes. Nicht nur für mich, sondern für alle Menschen in Argentinien. Es ist wirklich ein Privileg, ihn trainieren zu dürfen.“

Jetzt endet Messis Karriere in der Nationalmannschaft also mit dem WM-Titel. Wir blicken in unserer Bildergalerie auf eine bewegende und erfolgreiche Karriere in Argentiniens Nationalmannschaft zurück.