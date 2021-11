Gibt es bald noch mehr Dorfläden in Burladingen?

1 Bereits bei der Eröffnung des Gauselfinger Dorfladens im September herrschte großer Andrang. Alle wollten wissen: Wie funktioniert die Scanner-Kasse? Foto: Bender

Wird es bald in noch mehr Burladinger Ortsteilen einen Tante-M-Laden nach Gauselfinger Vorbild geben? Die Burladinger Stadtverwaltung und Ladeninhaber Christian Maresch sondieren gerade das Interesse bei den Bürgern.















Burladingen - Der Tante-M-Laden in Gauselfingen ist ein Erfolg, sagt die dortige Rathauschefin Silvia Entress. So sehr, dass in einer der jüngsten Ortschaftsratssitzungen ein Bürger die Papierchen auf dem Boden beklagte, die den Weg zum Laden säumen. Offensichtlich wird der Selbstbedienungsladen, der weitgehend ohne Personal auskommt, gut angenommen im Ort.