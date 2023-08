Nachdem rätselhaften Vorfall in Adelmannsfelden gibt es Grund zum Aufatmen: Der vermisste Fahrer des Unfallwagens wurde in Fachsenfeld entdeckt. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe.

Der zuvor gesuchte Fahrer eines Mercedes, der am Sonntag in Adelmannsfelden einen Unfall verursacht hat, ist gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 25 Jahre alte Mann gegen 21.30 Uhr in Fachsenfeld aufgefunden.

Über seinen Gesundheitszustand gab die Polizei keine weiteren Informationen preis. Nur so viel: Er wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustands in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des seltsamen Falls. Dabei stellt sich ihr auch die Frage, ob der Mann fahrtüchtig gewesen ist.

Bei dem Unfall auf der L1072 war der Mercedes des Fahrers stark beschädigt worden. Die Polizei entdeckte am Unfallort Blutspuren auf dem Airbag. Von dem Fahrer fehlte aber zunächst jede Spur.