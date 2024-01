Nach Unfall: Auto gerät in Schömberg in Brand

Auto gerät in Schömberg in Brand

3 In der Schömberger Feuerseestraße ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Foto: Feuerwehr Schömberg

Zum Löschen eines brennenden Autos ist die Feuerwehr Schömberg am Dienstagnachmittag gerufen worden.









Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmittag, gegen 13.45 Uhr, in die Feuerseestraße nach Schömberg gerufen worden. Laut Mitteilung der Polizei war im Motorraum des Audi eines 25-Jährigen ein Brand ausgebrochen. Dieser stellte seinen Wagen daraufhin am Fahrbahnrand ab und wählte den Notruf. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen.