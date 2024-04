Nach Unfall an Schleuse auf dem Oberrheim

Eine betrunkene Steuerfrau soll den Unfall mit dem Schiff „La Primavera“ an der Rheinschleuse Iffezheim im November verursacht haben. Ein Millionenschaden entstand. Nun wurde das Schiff beschlagnahmt.









Nachdem ein Frachter im November auf dem Oberrhein die Schleuse Iffezheim gerammt und teilweise zerstört hatte, ist das Schiff „La Primavera“ beschlagnahmt worden. Eine Gerichtsvollzieherin habe es an der Schleuse mit Hilfe der Wasserschutzpolizei am Samstag beschlagnahmt, bestätigte ein Sprecher des Amtsgerichts Rastatt am Dienstag. Zuvor hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) berichtet.