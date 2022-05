Polizei nimmt zwei Tatverdächtige in Calw fest

1 Die Polizei nahm die beiden mutmaßlichen Täter fest. (Symbolfoto) Foto: SecondSide – stock.adobe.com

Polizisten haben am Montagnachmittag zwei Männer wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung verhaftet. Sie sollen einen Einkaufsmarkt in Calw-Hirsau überfallen haben.















Calw-Hirsau - Nach derzeitigem Stand der Polizeiermittlungen sollen die beiden maskierten Tatverdächtigen gegen 17.15 Uhr das Gelände des Einkaufsmarktes in der Liebenzeller Straße betreten haben. Während einer der beiden Männer im Bereich des Haupteingangs gewartet und den Tatort überwacht haben soll, soll der andere direkt zu einem Kassierer hingegangen sein und unter Drohung mit einem messerähnlichen Gegenstand Geld aus der Kasse gefordert haben.

Zwei Zeugen verfolgten die Maskierten zu Fuß bis zu ihrem Auto. Schließlich sollen die beiden 34 und 37 Jahre alten Männer mit einer Beute von mehreren Hundert Euro in Richtung Bad Liebenzell davongefahren sein.

Männer sitzen in Untersuchungshaft

Einsatzkräften des Polizeireviers Calw gelang es, das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sowie die beiden Tatverdächtigen nach kurzer Zeit auf einem Parkplatz zwischen Ernstmühl und Bad Liebenzell aufzuspüren und die beiden Männer vorläufig festzunehmen. In dem Auto stellten die Beamten zudem mutmaßliches Beweismaterial sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurden die beiden dringend Tatverdächtigen am Dienstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die zwei Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizeidirektion Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 07231/186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.