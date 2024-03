Nach Tod der Inhaberin: Friseurstudio Sabine bleibt feste Größe in Villingendorf

1 Marija Bantle (von links), Seher Özkan und Ute Storch sind im Friseurstudio Sabine für die Kunden da. Foto: Cools

Rund zehn Jahre lang war Sabine Buhl die gute Seele des „Friseurstudio Sabine“ in Villingendorf. Im Dezember 2023 verstarb sie überraschend. Jetzt hat Seher Özkan das Studio übernommen und führt die Tradition fort.









Nicht nur für Familie und Freunde war der Tod von Sabine Buhl ein Schock. Auch ihre Kundschaft traf der Verlust schwer. Auf dem Tresen in ihrem Salon in der Hochwaldstraße erinnert ein Porträt an die beliebte Friseurmeisterin. Und der Name ihres Friseurstudios bleibt, zumindest vorerst, bestehen – „als Andenken“, sagt Seher Özkan.